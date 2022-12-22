Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на "Евровидении". После этого артистка пошла на украинское шоу "Маска", где в образе "Солнца" победила на проекте. А уже в прошлом году Огневич согласилась стать главной героиней шоу "Холостячка". На проекте победил бизнесмен Андрей Задворный, который бросил артистку сразу же после съемок проекта. Звезда признавалась, что после этого ей даже понадобилась помощь специалиста.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз замученная Огневич вышла в эфир, обратившись к украинцам.

"Нужно собираться на съемки, но батарейки на нуле. Поеду в горы, только появятся выходные", - призналась Злата.

Также звезда обратилась к фанатам с вопросом, так как ей понадобился совет.

"Места рядом с Буковелем, какие посоветуете?", - спросила звезда.

Напомним, "Холостячка" Огневич покорила довольным видом в компании маленьких деток

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