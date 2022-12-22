Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 17-річну Машу, а також 11-річну Алісу. Старша дочка вже встигла піти стопами зіркової мами, зайнявшись музикою. Дочка Полякової деякий час була солісткою молодіжної панк-рок групи, а цього року закінчила навчання в Україні та вступила до ВНЗ Лондона.
Не забуває Маша і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу дочка Полякової показала, як приїхала потягом в Україну, гуляла Києвом, і повернулася до свого дому.
"Україна", – лаконічно підписала тегом Полякова свою публікацію.
Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:
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"шикарне проведення часу";
"теж так хочу";
"Вітаю, чекаємо маму і Машу".
Нагадаємо, донька Полякової засвітилася із загадковим красенем, заінтригувавши українців.
Також Politeka повідомляла, що дочка Полякової показала, як виглядає зіркова мати у звичайному житті.
А ще Politeka писала, що дочка Полякової наочно показала, чим відрізняється різдвяне небо України та Європи