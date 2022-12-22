Донька Олі Полякової Маша показала, як повернулася до України, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 17-річну Машу, а також 11-річну Алісу. Старша дочка вже встигла піти стопами зіркової мами, зайнявшись музикою. Дочка Полякової деякий час була солісткою молодіжної панк-рок групи, а цього року закінчила навчання в Україні та вступила до ВНЗ Лондона.

Не забуває Маша і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу дочка Полякової показала, як приїхала потягом в Україну, гуляла Києвом, і повернулася до свого дому.

"Україна", – лаконічно підписала тегом Полякова свою публікацію.

Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:

"Мрія кожного українця, який навчається за кордоном";

"шикарне проведення часу";

"теж так хочу";

"Вітаю, чекаємо маму і Машу".

Нагадаємо, донька Полякової засвітилася із загадковим красенем, заінтригувавши українців.

Також Politeka повідомляла, що дочка Полякової показала, як виглядає зіркова мати у звичайному житті.

А ще Politeka писала, що дочка Полякової наочно показала, чим відрізняється різдвяне небо України та Європи