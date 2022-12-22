Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 17-летняя Маша, а также 11-летняя Алиса. Старшая дочь уже успела пойти по стопам звездной мамы, занявшись музыкой. Дочь Поляковой некоторое время была солисткой молодежной панк-рок группы, а в этом году закончила учебу в Украину и поступила в ВУЗ Лондона.

Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз дочь Поляковой показала, как приехала на поезде в Украину, гуляла по Киеву, и вернулась в свой дом.

"Украина", - лаконично подписала тегом Полякова свою публикацию.

Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:

"Мечта каждого украинца, который учится за границей";

"шикарное проведение времени";

"тоже так хочу";

"поздравляю, ждем маму и Машу".

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