Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова чесно показала, як виглядала після пологів і зараз розповівши скільки скинула.

Як пише Politeka.net , Микита Добринін - відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". На шоу перемогла Даша Квіткова, з якою зірка народилася і після цього пара одружилася. А торік дружина Добриніна народила первістка – сина Лева. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Квіткова вирішила відповісти на запитання фанати.

"Поговоримо?", - Написала Даша.

"Ви плануєте й надалі худнути? Я думаю, вже сто разів написали, що вже достатньо)", - написала фанатка.

"Я перестала цілеспрямовано худнути, коли досягла своєї доваговій ваги: ​​53 кг. Зараз я 50 кг. Вага самостійно йде. На даний момент я просто хочу зробити гарну та здорову форму того, що є", - написала Даша.

"У підкасті ви сказали, що скинули 30 кг, то ви були 80? Це було взагалі непомітно", - написала фанатка.

"Я була 83 кг", - написала Даша у відповідь та поділилася фото.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна показала, як виглядала у глибокому дитинстві.

А ще Politeka повідомляла, що Квіткова з "Холостяка" приміряла два образи та поставила шанувальників перед складним вибором.

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