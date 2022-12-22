Як пише Politeka.net , Микита Добринін - відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". На шоу перемогла Даша Квіткова, з якою зірка народилася і після цього пара одружилася. А торік дружина Добриніна народила первістка – сина Лева. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Квіткова вирішила відповісти на запитання фанати.
"Поговоримо?", - Написала Даша.
"Ви плануєте й надалі худнути? Я думаю, вже сто разів написали, що вже достатньо)", - написала фанатка.
"Я перестала цілеспрямовано худнути, коли досягла своєї доваговій ваги: 53 кг. Зараз я 50 кг. Вага самостійно йде. На даний момент я просто хочу зробити гарну та здорову форму того, що є", - написала Даша.
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"У підкасті ви сказали, що скинули 30 кг, то ви були 80? Це було взагалі непомітно", - написала фанатка.
"Я була 83 кг", - написала Даша у відповідь та поділилася фото.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна показала, як виглядала у глибокому дитинстві.
А ще Politeka повідомляла, що Квіткова з "Холостяка" приміряла два образи та поставила шанувальників перед складним вибором.
Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" зворушила кадрами із сином біля вбраної ялинки