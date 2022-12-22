Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова честно показала, как выглядела после родов и сейчас, рассказав, сколько сбросила.

Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". На шоу победила Даша Квиткова, с которой звезда родился и после этого пара поженилась. А в прошлом году жена Добрынина родила первенца - сына Льва. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Квиткова решила ответить на вопросы фанаты.

"Поговорим?", - написала Даша.

"Вы планируете и далее худеть? Я думаю, уже сто раз написали, что уже достаточно)", - написала фанатка.

"Я перестала целенаправленно худеть, когда достигла своего добеременного веса: 53 кг. Сейчас я 50 кг. Вес самостоятельно идет. На текущий момент я просто хочу сделать красивую и здоровую форму того, что есть", - написала Даша.

"В подкасте вы сказали, что скинули 30 кг, это вы были 80? Это было вообще незаметно", - написала фанатка.

"Я была 83 кг", - написала Даша в ответ и поделилась фото.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина показала, как выглядела в глубоком детстве

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