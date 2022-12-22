Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". У знаменитості є дружина – нотаріус Христина. Але пара з літа цього року перестала з'являтися разом на публіці. Як зазначав телеведучий Слава Дьомін, у пари почалися проблеми у серпні після рішення Володимира поїхати до дітей від колишньої до Канади. А нещодавно стало відомо, що Остапчуки розлучилися. При цьому пара ніяк не коментує цю ситуацію, але вже встигли перестати стежити один за одним у соціальній мережі Інстаграм. А цього разу Христина вирішила побалакати з фанатами.

"Питання та відповідь", - написала знаменитість.

"Ви часто нервуєте?", - Запитав фанат.

"Випиваю частіше. Але звичайно, що я людина, яка має емоції... І вони різні", - відповіла Крістіна і поділилася фото з відпочинку.

Нагадаємо, дружина Остапчука після новини про розлучення показала, з ким проводить ночі

А ще Politeka повідомляла, що у мережі розкрили ім'я нової обраниці телеведучого, що вже живуть разом

Також Politeka писала, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення зізналася, чи вона ловила коханого на зрадах.