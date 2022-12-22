Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". У знаменитости есть жена - нотариус Кристина. Но пара с лета текущего года перестала появляться вместе на публике. Как отмечал телеведущий Слава Демин, у пары начались проблемы в августе после решения Владимира поехать к детям от бывшей в Канаду. А недавно стало известно, что Остапчуки развелись. При этом пара никак не комментирует эту ситуацию, но уже успели перестать следить друг за другом в социальной сети Инстаграм. А в этот раз Кристина решила поболтать с фанатами.

"Вопрос и ответ", - написала знаменитость.

"Вы часто нервничаете?", - спросил фанат.

"Выпиваю чаще. Но конечно, что я человек, у которого есть эмоции... И они разные", - ответила Кристина и поделилась фото с отдыха.

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