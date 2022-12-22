Цього разу на своїй сторінці в Instagram модельєр зробив добірку з п'яти найбільш значущих трендів модної індустрії цього року.

По-перше, Андре Тан відзначив штани карго.

"Вільні штани у стилі мілітарі увірвалися до фешну світу цього року — вони зручні, практичні та дуже ефектно виглядають через свою брутальність на жіночій фігурі. Вільний крій, базові відтінки, велика фурнітура та кишені дійсно приваблюють, і тому не дивно, що вони стали однієї з базових речей гардероба багатьох", — пише дизайнер..

По-друге, монохромні образи або тотал луки знайшли безліч застосувань цього року як у повсякденному стилі, так і у вечірніх аутфітах — вони виглядають ефектно та лаконічно. Важливо, що тотал луки — це не тільки про однотонні комбінації, джинсовий та шкіряний тотал луки є не менш актуальними трендами (до речі, вони будуть популярні й наступного року).

На думку Андре Тана, тваринні принти — більше, ніж тренд, вони поза часом. Але все ж таки те, що тигр був символом цього року стало визначним фактором, і тваринні принти, а особливо леопардові, набули неабиякої популярності.

Четвертий тренд цього року — костюми вільного крою.

"Однозначно цей тренд фаворит багатьох. Цього року ми спостерігали метаморфози у жіночих костюмах із брюками. Разом із класичними костюмами, однобортними та двобортними піджаками, стали трендовими моделі креативного крою — з асиметричними жакетами та незвичайними брюками. І, звичайно ж, тренд на маскулінний крій, який робить жіночі костюми такими звабливими, надаючи витонченості та тендітності жіночому тілу", — пояснює дизайнер.

Також він виділив модну тенденцію на вирізи чи cut-outs — це прояв жіночності. Цього року були на піку речі саме з незвичайними вирізами, які розташовувалися у незвичних місцях одягу, мали складну форму та виглядали оригінально.

Нагадаємо, Андре Тан показав, який верхній одяг буде актуальним цієї зими, а що носити не варто.

Як повідомляла Politeka, Андре Тан зізнався, як народження доньки змінило його життя.

Також Politeka писала, що Андре Тан показав українкам топ найактуальніших чобіт.