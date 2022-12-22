Як пише Politeka.net , Надя Мейхер – відома українська співачка, яка була солісткою гурту ВІА Гра до 2011 року. Після цього артистка займалася акторською кар'єрою, а кілька років тому наважилася піти на шоу "Маска", де представила себе у новому амплуа. Там Надя здивувала оперним співом, але детектив Андрій Данилко зміг дізнатися про артистку, бо колись працював разом з нею. Мейхер, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Мейхер поділилася фото, де похвалилася фігурою у топіці та спідниці. Зірка вигнулась, вражаючи вигинами. Варто зазначити, що артистка носить одяг власного бренду, який просуває у блозі.
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