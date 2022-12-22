Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - известная украинская певица, которая была солисткой группы ВИА Гра до 2011 года. После этого артистка занималась актерской карьерой, а несколько лет назад решилась пойти на шоу "Маска", где представила себя в новом амплуа. Там Надя изумила оперным пением, но детектив Андрей Данилко смог узнать артистку, так как когда-то работал вместе с ней. Мейхер, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбу с российскими оккупационными войсками. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Мейхер поделилась фото, где похвасталась фигурой в топике и юбке. Звезда выгнулась, впечатляя изгибами. Стоит отметить, что артистка носит одежду собственного бренда, который продвигает в блоге.

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