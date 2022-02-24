Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - известная отечественная исполнительница, которая прославилась благодаря группе "ВИА Гра", где была в первых составах коллектива. В 2011 году артистка покинула коллектив и теперь занимается сольной карьерой певицы, а также снимается в кино. Звезду также приглашали в первый сезон "Маски", где Надя спряталась в образе "Луны", но это не помешало детективу Андрею Данилко раскусить певицу. Не забывает Мейхер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Надя позировала в роскошном платье, которое идеально подчеркнуло фигуру красотки. Звезда стала на подоконник, впечатляя формами, которые напоминают фарфоровую статуэтку. Как можно понять, артистка была в платье собственного дизайна. Известно, что у Мейхер есть бренд собственной одежды, который она активно продвигает.
Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер эффектно подчеркнула широкие бедра узкой юбкой
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Приходько эмоционально обратилась к Kalush Orchestra, которые едут на Евровидение: "Вонять будут выше крыши"
Трагедией обернулось празднования дня рождения в Киеве: появились горестные кадры с места
Поезд "Черновцы-Львов" сбил девочку на переезде: подробности трагедии
Не стало звезды популярного сериала, бывшая жена скорбит: "Он был любовью всей моей жизни"
Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер хвастнула стильными нарядами собственного дизайна
А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер покрутилась перед камерой ради эффектных кадров в платье