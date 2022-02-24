Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - известная отечественная исполнительница, которая прославилась благодаря группе "ВИА Гра", где была в первых составах коллектива. В 2011 году артистка покинула коллектив и теперь занимается сольной карьерой певицы, а также снимается в кино. Звезду также приглашали в первый сезон "Маски", где Надя спряталась в образе "Луны", но это не помешало детективу Андрею Данилко раскусить певицу. Не забывает Мейхер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Надя позировала в роскошном платье, которое идеально подчеркнуло фигуру красотки. Звезда стала на подоконник, впечатляя формами, которые напоминают фарфоровую статуэтку. Как можно понять, артистка была в платье собственного дизайна. Известно, что у Мейхер есть бренд собственной одежды, который она активно продвигает.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер эффектно подчеркнула широкие бедра узкой юбкой

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