Українська співачка Оля Полякова відповіла на питання, чи дійсно вона розірвала шлюб зі своїм чоловіком Вадиком.

У розмові з Машею Єфросиніною Полякова розповіла, що запитання про розлучення навіть ставили друзі її чоловіка. Але вона не розуміє, звідки взялися ці чутки.

«Тому що і моєму Вадику ставили його друзі запитання: "Ви що, розлучилися?". Хтось пустив ці чутки. Я не розлучаюся з Вадиком. Якщо ми й могли якісь стосунки ще з'ясовувати до війни, то зараз ми в такій… Нас війна скріпила», - запевнила Полякова.

Співачка також розповіла, що зараз вона і чоловік знаходяться на відстані. Але, не дивлячись на це, вони спілкуються більше, ніж було до 24 лютого.

«Принаймні, ми хоча б зідзвонюємося декілька разів на день, чого не було. Якщо я їхала на гастролі, то я могла три дні не телефонувати", - зізналася Полякова.

Нагадаємо, члени родини Полякової після повномасштабного вторгнення рф в Україну знаходяться у різних країнах.

Так, дочки співачки живуть і навчаються в Британії.

І саме маленька Аліса найгірше переносить цю розлуку. Дівчинці 11 років, а вона вже сама без батьків живе за кордоном.

«Для неї взагалі це шок – бути без мами та тата поряд, бути не вдома. Вона в нас дуже домашня дитина, дуже любить свою дачу, котів, собак, кіз, курей та інше господарство. Вона дуже страждає», - розповідала Полякова.

Сама співачка деякий час перебувала в Грузії, де приймала участь в шоу «Танці з зірками».

Чоловік Полякової залишався в Україні, але може їздити за кордон.

«Бачилися два тижні тому! Він був у Тбілісі, привозив Машу на декілька днів, а потім повіз її назад до Лондона", - розповідала Полякова.

Також Politeka.net писала, що Полякова в обіймах красеня дала чоловікові привід для ревнощів.