Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемагала на "Танців із зірками". Зірка після цього була хореографом-постановником на грузинських "Танцях із зірками". А після повномасштабного вторгнення Гвоздєва вирушила з дітьми до Італії. Але там знаменитість пробувала недовго і повернулася назад до України, поєднавши родину. Ілона зізнавалася, що в неї дуже ревнивий чоловік. Не забуває танцівниця і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Ілона показала свою дочку, з якою влаштувала танці біля новорічної ялинки. Зоряна пара пустилася в танець, вражаючи своїми рухами.

Фанати поставили сотні лайків та написали кілька коментарів:

"Красуні";

"супер, ви гарна";

"розумнички, красені! Настрій зашкалює від позитиву";

"Вас клонували?".

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