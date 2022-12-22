Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая побеждала на "Танців з зірками". Звезда после этого была хореографом-постановщиком на грузинских "Танцях з зірками". А после полномасштабного вторжения Гвоздева отправилась с детьми в Италию. Но там знаменитость пробовала недолго и вернулась обратно в Украину, воссоединив семью. Илона признавалась, что у нее очень ревнивый муж. Не забывает танцовщица и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Илона показала свою дочь, с которой устроила танцы у новогодней елки. Звездная парочка пустилась в пляс, впечатляя своими движениями.
Фанаты поставили сотни лайков и написали несколько комментарии:
"Красотки";
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