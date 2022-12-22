Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу Ектор зробив фото, де тримав у руках листочок із оголошенням.

"Шукаю вчителя з української мови", - написав Хіменес-Браво у своєму блозі.

Після цього знаменитість пожартував з себе, опублікувавши відомий мем.

"Екторе, що там написано?)", - звучав жарт.

Після цього артист опублікував ще один сторіс, де показав оголошення великим планом.

А до цього Ектор пожартував, як він позує на святкових фото. Зірка взяв просто чорне тло і зробив написи, натякаючи, що не буде освітлення на свята.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав рецепт смачної курочки по-китайськи

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" показав, як змушений зустрічати свята

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як вчить українську мову за методом Зеленського



