Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.
А цього разу Ектор зробив фото, де тримав у руках листочок із оголошенням.
"Шукаю вчителя з української мови", - написав Хіменес-Браво у своєму блозі.
Після цього знаменитість пожартував з себе, опублікувавши відомий мем.
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"Екторе, що там написано?)", - звучав жарт.
Після цього артист опублікував ще один сторіс, де показав оголошення великим планом.
А до цього Ектор пожартував, як він позує на святкових фото. Зірка взяв просто чорне тло і зробив написи, натякаючи, що не буде освітлення на свята.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав рецепт смачної курочки по-китайськи
А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" показав, як змушений зустрічати свята
Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як вчить українську мову за методом Зеленського