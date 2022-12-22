Эктор Хименес-Браво, звезда "Мастер Шеф", попросил у украинцев помощи, обратившись к фанатам в публикации.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз Эктор сделал фото, где держал в руках листочек с объявлением.

"Ищу учителя по украинскому языку", - написал Хименес-Браво в своем блоге.

После этого знаменитость подшутил над собой, опубликовав известный мем.

"Эктор, что там написано?)", - звучала шутка.

После этого артист опубликовал еще один сторис, где показал объявление крупным планом.

А до этого Эктор подшутил, как он позирует на праздничных фото. Звезда взял просто черный фон и сделал надписи, намекая, что не будет освещения на праздники.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт вкусной курочки по-китайски

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