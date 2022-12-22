Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.
А в этот раз Эктор сделал фото, где держал в руках листочек с объявлением.
"Ищу учителя по украинскому языку", - написал Хименес-Браво в своем блоге.
После этого знаменитость подшутил над собой, опубликовав известный мем.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Мастер Шеф" Клопотенко показал топ самых аппетитных и вкусных блюд этой зимы: "Готовьте украинское!"
"Я скажу вам прямо": Байден объяснил, почему Украине не дадут все и сразу
Погода на конец декабря и Новый Год: выяснилось, ждать ли снегопадов и морозов
"Возможный поход на Киев": сколько тысяч военных рф уже пригнали в Беларусь
"Эктор, что там написано?)", - звучала шутка.
После этого артист опубликовал еще один сторис, где показал объявление крупным планом.
А до этого Эктор подшутил, как он позирует на праздничных фото. Звезда взял просто черный фон и сделал надписи, намекая, что не будет освещения на праздники.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт вкусной курочки по-китайски
А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как вынужден встречать праздники
Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как учит украинский язык по методу Зеленского