Співачка Ганна Трінчер показала себе і розповіла про свою хворобу, яка її спіткала, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер - відома українська співачка, блогерка та актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Школа", де зіграла роль старшокласниці Нати. Тепер зірка не дуже любить, коли її порівнюють із цим персонажем. А нещодавно Трінчер вийшла заміж за Олександра Волошина, відомого українського блогера. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Трінчер поділилася селфі, вирішивши розповісти про свою проблему.

"Я вам завжди розповідаю про всі трабла на шляху артиста...", - написала Ганна.

"Так ось, я захворіла, а в мене концерт; (Усі мої пісні вокально складні... і я переживаю", - поділилася Трінчер у своєму блозі і показала, як виступає на сцені).

"Мене нічого не зупинить. Збираюся на концерт", - продовжила Ганна на ще одному сторісі.

Нагадаємо, біда трапилася з Трінчер, чоловік Волошин поділився хворобливими кадрами.

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