Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер - відома українська співачка, блогерка та актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Школа", де зіграла роль старшокласниці Нати. Тепер зірка не дуже любить, коли її порівнюють із цим персонажем. А нещодавно Трінчер вийшла заміж за Олександра Волошина, відомого українського блогера. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Трінчер поділилася селфі, вирішивши розповісти про свою проблему.
"Я вам завжди розповідаю про всі трабла на шляху артиста...", - написала Ганна.
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"Так ось, я захворіла, а в мене концерт; (Усі мої пісні вокально складні... і я переживаю", - поділилася Трінчер у своєму блозі і показала, як виступає на сцені).
"Мене нічого не зупинить. Збираюся на концерт", - продовжила Ганна на ще одному сторісі.
Нагадаємо, біда трапилася з Трінчер, чоловік Волошин поділився хворобливими кадрами.
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