Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда замужем за блогером Александром Волошином. Пара расписалась совсем недавно, но уже успела несколько раз поскандалить. Первый раз звездная парочка не определилась с фамилией Анны, которая отказалась ее менять после свадьбы. А после этого в сети появился нюдс Тринчер, что очень возмутило мужа. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Тринчер опубликовала сторис, где Волошин показал, какая беда случилась со звездой.

"Я ударила колено", - написала Тринчер в публикации.

На кадрах можно услышать, как стонет от боли Анна, когда муж бежит к ней.

"Господи, это пипец просто, блин. Зая, ну ты что, гонишь... Ты ударилась коленом и орешь на всю хату?", - спросил Александр.

"Очень больно, нога немеет", - ответила Тринчер.

"А что я сделаю?", - спросил муж звезды.

"Пожалей меня", - в повышеном тоне ответила Анна.

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