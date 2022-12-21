Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря молодежному сериалу "Школа", где сыграла роль старшеклассницы Наты. Теперь же артистка не очень любит, когда ее сравнивают с ее героиней в проекте. А недавно Анна вышла замуж за блогера Александра Волошина. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Тринчер поделилась кадрами, как проводит время с мужем во время отключения света. На кадрах можно увидеть Александра, который прижался к Анне на кровати.
"У нас темнота, потому мы сидим, общаемся, кайфуем", - написала Тринчер.
"Бляха, ты всегда на рекламу заказываешь очень вкусные духи", - сказал Волошин, наслаждаясь запахом своей любимой.
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"Это одни и те же, зай", - ответила Тринчер мужу.
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