Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Школа", где сыграла роль старшеклассницы Наты. Теперь же звезда не очень любит, когда ее сравнивают с этим персонажем. А недавно Тринчер вышла замуж за Александра Волошина, известного украинского блогера. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Тринчер поделилась селфи, решив рассказать о своей проблеме.
"Я вам всегда рассказываю о всех траблах на пути артиста...", - написала Анна.
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"Так вот, я заболела, а у меня концерт;( Все мои песни вокально сложные... и я переживаю", - поделилась Тринчер в своем блоге и показала, как выступает на сцене.
"Меня ничего не остановит. Собираюсь на концерт", - продолжила Анна на еще одном сторис.
Напомним, беда случилась с Тринчер, муж Волошин поделился болезненными кадрами
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