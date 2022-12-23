Певица Анна Тринчер показала себя и рассказала о своей болезни, которая ее настигла, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Школа", где сыграла роль старшеклассницы Наты. Теперь же звезда не очень любит, когда ее сравнивают с этим персонажем. А недавно Тринчер вышла замуж за Александра Волошина, известного украинского блогера. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Тринчер поделилась селфи, решив рассказать о своей проблеме.

"Я вам всегда рассказываю о всех траблах на пути артиста...", - написала Анна.

"Так вот, я заболела, а у меня концерт;( Все мои песни вокально сложные... и я переживаю", - поделилась Тринчер в своем блоге и показала, как выступает на сцене.

"Меня ничего не остановит. Собираюсь на концерт", - продолжила Анна на еще одном сторис.

Напомним, беда случилась с Тринчер, муж Волошин поделился болезненными кадрами

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