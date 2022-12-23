Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість був одружений з нотаріусом Христиною, з якою офіційно оформив відносини в 2020 році. А з літа поточного року пара перестала з'являтися разом. Вже восени з'явилася інформація, що сімейство Остапчуків розлучилося та отримало документи із суду. Але пара не підтверджує поки що інформацію про розлучення. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А на цей раз дружина Остапчука показала, яку новорічну ялинку вона придбала.

"Життя - наповнене іноді несподіваними сюрпризами і не тільки. Цього року планувалося, що я прикрашатиму велику ялинку у своєму будинку, але як бачите, трошки все не так... Тому мій висновок як завжди: жити тут і зараз!", - написала зірка у своєму блозі.

Нагадаємо, дружина Остапчука після новини про розлучення показала, з ким проводить ночі

А ще Politeka повідомляла, що в Мережі розкрили ім'я нової обраниці телеведучого, які вже живуть разом

Також Politeka писала, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення зізналася, чи вона ловила коханого на зрадах.