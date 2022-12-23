Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость был женат на нотариусе Кристине, с которой официально оформил отношения в 2020 году. А с лета текущего года пара перестала появляться вместе. Уже осенью появилась информация, что семейство Остапчуков развелось и получило документы из суда. Но пара не подтверждает пока информацию о разводе. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз жена Остапчука показала, какую новогоднюю елку она приобрела.
"Жизнь - наполненное иногда неожиданными сюрпризами и не только. В этом году планировалась, что я буду украшать большую елку в своем доме, но как видите, немножко все не так... Потому мое заключение как всегда: жить тут и сейчас!", - написала звезда в своем блоге.
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Напомним, жена Остапчука после новости о разводе показала, с кем проводит ночи
А еще Politeka сообщала, что в Сети раскрыли имя новой избранницы телеведущего, уже живут вместе
Также Politeka писала, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе призналась, ловила ли она любимого на изменах