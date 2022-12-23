Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – успішна українська співачка. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. Артистка нещодавно розійшлася зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом і почала роман з другом сім'ї Михайлом Кацуріним. Пара навіть записала спільну пісню, що не робила навіть із екс-чоловіком співаком. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу артистка вийшла до фанатів у сторіс, показавши себе.
"Цей грип дуже суворий. Не хворійте, друзі. А це я", - написала Надя у своєму сторі.
До цього Дорофєєва привітала продюсера Ірину Горову з днем народження.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Пораненого бійця ЗСУ не пустили в ліфт "через борги по комуналці" у Дніпрі: "Змусили підніматися на 10 поверх самостійно на милицях"
Трагедія сталася із 17-річною дівчиною у львівському парку: приїхали рятувальники, але було вже пізно
Змін на краще зі світлом нема: в YASNO пояснили причину і чи може бути ще гірше
"Дуже привабливий": Кондратюк показав, як виглядав у 90-х роках з густою шевелюрою
"День Народження. пишу їй в Інсті:
- зараз подзвоню, а вона мені:
- А можеш після 12? У мене зараз зум із коучем))))", - поділилася історією Надя.
"Зум з коучем навіть у День Народження)
І в цьому ти вся!
Ніколи не зупиняйся, тільки вперед", - додала Дорофєєва.
Нагадаємо, Дорофєєва після сольних концертів звернулася до українців, відео
А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина нового бойфренда Дорофєєва зізналася, чи слухала хіт пари
Також Politeka писала, що Дорофєєва зацікавила сюрпризом для українців за кордоном .