Співачка Надя Дорофєєва здивувала виглядом на нових кадрах, поділившись із фанатами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – успішна українська співачка. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. Артистка нещодавно розійшлася зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом і почала роман з другом сім'ї Михайлом Кацуріним. Пара навіть записала спільну пісню, що не робила навіть із екс-чоловіком співаком. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу артистка вийшла до фанатів у сторіс, показавши себе.

"Цей грип дуже суворий. Не хворійте, друзі. А це я", - написала Надя у своєму сторі.

До цього Дорофєєва привітала продюсера Ірину Горову з днем ​​народження.

"День Народження. пишу їй в Інсті:

- зараз подзвоню, а вона мені:

- А можеш після 12? У мене зараз зум із коучем))))", - поділилася історією Надя.

"Зум з коучем навіть у День Народження)

І в цьому ти вся!

Ніколи не зупиняйся, тільки вперед", - додала Дорофєєва.

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