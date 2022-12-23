Певица Надя Дорофеева удивила видом на новых кадрах, поделившись с фанатами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица. Знаменитость, как и другие звезды поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Артистка не так давно разошлась со своим мужем Владимиром Дантесом и начала роман с другом семьи Мишей Кацуриным. Пара даже записала совместную песню, что не делала даже с экс-мужем певцом. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз артистка вышла к фанатам в сторис, показав себя.

"Этот грипп очень суровый. Не болейте, друзья. А это я", - написала Надя в своем сторис.

А до этого Дорофеева поздравила продюсера Ирину Горовую с днем рождения.

"День Рождения. пишу ей в Инсте:

- сейчас позвоню, а она мне:

– а можешь после 12? У меня сейчас зум с коучем))))", - поделилась историей Надя.

"Зум с коучем даже в День Рождения)

И в этом ты вся!!!

Никогда не останавливайся, только вперед", - добавила Дорофеева.

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