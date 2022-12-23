Як пише Politeka.net , Оля Полякова – успішна українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Оля активно почала гастролювати із благодійними концертами, збираючи гроші для України. Не забуває Полякова і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На цей раз Оля поділилася відео, де підтримала тренд танцю Венздей. Зірка не просто зробила танець, а й додала "Річ", вміло сховавши свою руку на перших секундах відео.

"Ще один раз)))", - написала Оля Полякова.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Гарна жінка .... давно не було видно .... де Ви як справи Ольга?";

"Ольга, а на новий рік знову повернеться проект "Маска"? дуже на нього чекаю";

"Оля, ну вам не 16....хоча й мені....пішла знімати тренд";

"ставимо ставки, скільки ще буде відео з цим трендом, кожне відео краще за попереднє".

Нагадаємо, Єфросиніна та Полякова чесно відповіли на запитання українців .

А ще Politeka повідомляла, що Полякова та Пивоваров заспівали наживо на одній сцені україномовний хіт.

Також Politeka писала, що Оля Полякова вразила поведінкою на концерті Артема Пивоварова, з'явилося відео



