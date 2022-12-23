Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Оля активно начала гастролировать с благотворительными концертами, собирая деньги для Украины. Не забывает Полякова и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Оля поделилась видео, где поддержала тренд танца Венздей. Звезда не просто сделала танец, но и добавила "Вещь", умело спрятав свою руку на первых секундах видео.
"Еще один раз)))", - написала Оля Полякова.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Красивая женщина…. давно не было видно…. где Вы как дела Ольга?";
"Ольга, а на новый год снова вернется проект "Маска"? очень его жду";
"Оля, ну вам же не 16....хотя и мне....пошла снимать тренд";
"ставим ставки, сколько еще будет видео с этим трендом, каждое видео лучше предыдущего".
Напомним, Ефросинина и Полякова честно ответили на вопросы украинцев
А еще Politeka сообщала, что Полякова и Пивоваров спели вживую на одной сцене украиноязычный хит
Также Politeka писала, что Оля Полякова поразила поведением на концерте Артема Пивоварова, появилось видео