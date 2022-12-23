Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка та мати двох дітей – 17-річної Маші та 11-річної Аліси. Старша дочка вже пішла стопами матері та стала вокалісткою молодіжної панк-рок гурту. А цього року Маша вступила на навчання до Лондона. Вже днями на свята дочка Полякової повернулася до України. Не забуває Маша і про ТікТок, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу зірка звернулася до українок.
"Шановні дівчатка до 170. Залишіть нам дівчаткам 175+ високих хлопців, навіщо вам той баобаб, а нам потрібно на каблах не бути вищим за чоловіка", - написала Маша.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Мені баобаби теж подобаються, тому ділитеся";
"я не дуже висока і обрала собі хлопця нижче за мене на кілька см, і це прекрасно)";
"Ми теж баобаб хочемо".
Нагадаємо, донька Полякової засвітилася із загадковим красенем, заінтригувавши українців.
Також Politeka писала, що дочка Полякової показала, як виглядає зіркова мати у звичайному житті.
А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової наочно показала, чим відрізняється різдвяне небо України та Європи.