Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица и мать двоих детей - 17-летней Маши и 11-летней Алисы. Старшая дочь уже пошла по стопам матери и стала вокалисткой молодежной панк-рок группы. А в этом году Маша поступила на учебу в Лондон. Уже на днях на праздники дочь Поляковой вернулась в Украину. Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз звезда обратилась к украинкам.
"Уважаемые девочки до 170. Оставтье нам девочкам 175+ высоких парней, зачем вам тот баобаб, а нам нужно на каблах не быть выше мужчины", - написала Маша.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"мне баобабы тоже нравятся, потому делитесь";
"я не очень высока и выбрала себе парня ниже меня на несколько см, и это прекрасно)";
"мы тоже баобаб хотим".
Напомним, дочь Поляковой засветилась с загадочным красавчиком, заинтриговав украинцев
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