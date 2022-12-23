Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица и мать двоих детей - 17-летней Маши и 11-летней Алисы. Старшая дочь уже пошла по стопам матери и стала вокалисткой молодежной панк-рок группы. А в этом году Маша поступила на учебу в Лондон. Уже на днях на праздники дочь Поляковой вернулась в Украину. Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз звезда обратилась к украинкам.

"Уважаемые девочки до 170. Оставтье нам девочкам 175+ высоких парней, зачем вам тот баобаб, а нам нужно на каблах не быть выше мужчины", - написала Маша.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Извини, но мне нужны хорошие гены для своих детей"

"мне баобабы тоже нравятся, потому делитесь";

"я не очень высока и выбрала себе парня ниже меня на несколько см, и это прекрасно)";

"мы тоже баобаб хотим".

Напомним, дочь Поляковой засветилась с загадочным красавчиком, заинтриговав украинцев

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