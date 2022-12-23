Володимир Дантес приїхав до коханої до Варшави, де побув небагато часу разом з нею, а також її однорічним сином Іваном та 6-річною дочкою Сашком.

Як повідомляє Politeka.net, у країнська бізнесвумен та екс-дружина Міші Кацуріна Даша Кацуріна знаходиться у столиці Польщі Варшаві, де вже відкрила ще один бізнес. Разом із коханою до Польщі приїхав і Володимир Дантес . Артист проводить благодійний тур свого шоу "Пожежа". В Інстаграм-Сторіз Даша зізналася, що Дантес вимагає від неї дітей.

Володимир Дантес приїхав до коханої до Варшави, де побув небагато часу разом з нею, а також її однорічним сином Іваном та 6-річною дочкою Сашком від Михайла Кацуріна.

У сторіс бізнесвумен з'явилося коротке відео, на якому співак говорить цікаву фразу: "Діти лайк, супер! Більше треба. Трохи мало вже".

Даша Кацуріна перепитала, про кого саме каже її коханий: третю дитину чи собаку, на що він відповів: "І собаку, і третю".

"Володимир приїхав до Варшави у рамках туру "Пожежа" і вимагає у мене ще дітей. Що робити?" - Підписала відео з хлопцем Кацуріна.

Варто зазначити, що раніше Володимир Дантес розповідав, як почувається в ролі батька двох малолітніх дітей Даші Кацуріної. Шоумен зізнався, що чудово ладнає з дітьми коханої і знайшов з ними спільну мову.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

Як повідомляла Politeka, Дантес посміявся з Могилевської в київському метро.

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