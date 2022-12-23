Владимир Дантес приехал к возлюбленной в Варшаву, где побыл немного времени вместе с ней, а также ее годовалым сыном Иваном и 6-летней дочерью Сашей.

Как сообщает Politeka.net, украинская бизнесвумен и экс-жена Миши Кацурина Даша Кацурина находится в столице Польши Варшаве, где уже открыла еще один бизнес. Вместе с любимой в Польшу приехал и Владимир Дантес. Артист проводит благотворительный тур своего шоу "Пожежа". В Инстаграм-Сториз Даша призналась, что Дантес требует от нее еще детей.

Владимир Дантес приехал к возлюбленной в Варшаву, где побыл немного времени вместе с ней, а также ее годовалым сыном Иваном и 6-летней дочерью Сашей от Миши Кацурина.

В сторис бизнесвумен появилось короткое видео, на котором певец говорит интересную фразу: "Дети лайк, супер! Больше надо. Немного мало уже".

Даша Кацурина переспросила, о ком именно говорит ее любимый: третьего ребенка или собаку, на что он ответил: "И собаку, и третью".

"Владимир приехал в Варшаву в рамках тура "Пожежа" и требует у меня еще детей. Что делать?" - подписала видео с парнем Кацурина.

Стоит отметить, что ранее Владимир Дантес рассказывал, как себя чувствует в роли отца двух малолетних детей Даши Кацуриной. Шоумен признался, что прекрасно ладит с детьми любимой и нашел с ними общий язык.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.

Также Politeka писала, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение.



