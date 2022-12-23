Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка з початку війни залишалася в Україні, а нещодавно вирушила до Лос-Анджелесу на навчання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина опублікувала незвичайне відео та повідомила, що вирішила розпочати свій блог про життя в іншій країні.

У новому відео Аліна показала, як відвідала парк розваг Universal Studios Hollywood. Дівчина зняла всю свою екскурсію на відео, а також записала свою власну озвучку до неї, чим дуже вразила українців.

У підписі до публікації Гросу написала: "Розпочинаю свій #маленькийблоггросу з життя в LA, тому що хочу розділити найцікавіші моменти з вами. Сьогодні він про @unistudios #universalstudios. Місце - казка, місце - мрія, місце де бачиш справжній рівень Hollywood" .

У шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію співачки:

"Ви так добре розповідаєте. Вам потрібно озвучувати фільми та мультики".

"Дуже красиво, казково. А скільки коштує квиток?"

"Аліно, у вас такий голос, що можна бути ведучою!".

"Дуже цікаво. Продовжуй нам показувати LA. Дякую".

"Клас! Начебто і я з вами потрапила в інший світ чи на іншу планету!".

"Дякую. Дуже класна ідея".

"От, так! Дуже ви добре розповіли. Дякую вам за емоції".

"Дуже красиво розповідаєте!"

"Аліно, як ви добре розповідаєте українською мовою! Респект вам!".

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