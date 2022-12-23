Популярна блогерка та колишня наречена Віталія Козловського Раміна Есхакзай, яка робить своє ютуб-шоу "Ходять чутки", часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на своїй сторінці Instagram. Так, цього разу блогерка виклала нескромне відео, на якому блиснула жіночними формами.

Як видно, на новому відео Раміна хотіла показати себе без фільтрів та інста-масок. Перед камерою вона з'явилася в спокусливій чорній сукні незвичайного фасону, яка підкреслила її пишне декольте. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж із соковитими губами, вона пронизливо дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Есхакзай написала: "Коли такий гарний макіяж можна і без фільтрів". Захоплені шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Ви дуже красива та щира".

"Така красива. Найяскравіша зірочка".

"Це не гарний макіяж, а ти".

"Красуня, і дуже порядна і чесна людина".

"Можна завжди без фільтрів, чесно".

"Коли така вродлива дівчина можна без фільтрів. А ви мені симпатичні

завжди".

"Дуже красиво виглядаєте!".

"Без макіяжу ви також шикарні".

"Раміне, ваша краса внутрішня дуже відображає зовнішню! Дякую за те, що ви є".

"Такій красивій жінці і макіяж не потрібен".

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