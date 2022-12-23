Як пише Politeka.net, Аліна Гросу - відома українська співачка, яка стала відомою з самого дитинства. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Гросу дуже хворіла і навіть перенесла важку операцію. Не забуває Аліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу знаменитість вразила виглядом, з'явившись у топі та спідниці.
"Щось із неопублікованого.
Може мені каре зробити?)", - написала Гросу у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Ні ... не треба таке волосся відрізати. Довге волосся - це красиво і сексуально";
"не потрібно...";
"а де подівся твій актор, що в Бідній Насті знімався?";
"Проблеми (хандра, депресія) з'являються і проходять, а ось волосся так швидко не відростає, каре не треба".
Нагадаємо, Гросу після переїзду до Америки розповіла, скільки потрібно грошей, щоб жити там
А ще Politeka писала, що Аліна Гросу похвалилася, яких зірок зустріла у Лос-Анджелесі, та здивувала кадром
Також Politeka повідомляла, що Аліна Гросу поїхала підкорювати Лос-Анджелес та вразила зовнішнім виглядом .