Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А цього разу зірка поділився топом страв на Різдво у себе на сайті .

На першому місці у Клопотенка виявилася кутя із пшениці. Адже без неї не може обійтися жодне Різдво.

На другому місці у шеф-кухаря пісний борщ із копченою грушею. Ця страва ідеальна на смак і зігріває, а також відмінна альтернатива м'ясному варіанту.

На третьому місці опинилися гливи з часником. Таку грибну закуску можна легко приготувати, адже потрібно просто посмажити гриби та часник, після чого заправити їх ароматною олією.

Також Клопотенко розповів про спагетті з цукіні, цвітну капусту з соусом з тахіні, запечену селеру, смажені огірочки, салат зі шпинатом і апельсином, марокканський салат, вегетаріанський пастуший пиріг, вегетеріанські трюфелі та узвари.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав оригінальний рецепт картоплі: підійде навіть для новорічного столу

Також Politeka повідомляла, що всього два кроки: Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився рецептом смачної курочки у кисло-солодкому соусі

А ще Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко показав топ найапетитніших та найсмачніших страв цієї зими.



