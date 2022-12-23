Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А цього разу зірка поділився топом страв на Різдво у себе на сайті .
На першому місці у Клопотенка виявилася кутя із пшениці. Адже без неї не може обійтися жодне Різдво.
На другому місці у шеф-кухаря пісний борщ із копченою грушею. Ця страва ідеальна на смак і зігріває, а також відмінна альтернатива м'ясному варіанту.
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На третьому місці опинилися гливи з часником. Таку грибну закуску можна легко приготувати, адже потрібно просто посмажити гриби та часник, після чого заправити їх ароматною олією.
Також Клопотенко розповів про спагетті з цукіні, цвітну капусту з соусом з тахіні, запечену селеру, смажені огірочки, салат зі шпинатом і апельсином, марокканський салат, вегетаріанський пастуший пиріг, вегетеріанські трюфелі та узвари.
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