Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз звезда поделился топом блюд на Рождество у себя на сайте.

На первом месте у Клопотенко оказалась кутья из пшеницы. Ведь без нее не может обойтись ни одно Рождество.

На втором месте у шеф-повара постный борщ с копченой грушей. Данное блюдо идеальное на вкус и согревает, а также отличная альтернатива мясному варианту.

На третьем месте оказались вешенки с чесноком. Такую грибную закуску можно легко приготовить, ведь нужно просто пожарить грибы и чеснок, после чего заправить их ароматным маслом.

Также Клопотенко рассказал о спагетти из цукини, цветной капусте с соусом из тахини, запеченной селере, жареных огурчиках, салате со шпинатом и апельсином, марокканском салате, вегетарианском пастушьем пироге, вегетерианских труфелях и узваре из сухофруктов.

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