Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз звезда поделился топом блюд на Рождество у себя на сайте.
На первом месте у Клопотенко оказалась кутья из пшеницы. Ведь без нее не может обойтись ни одно Рождество.
На втором месте у шеф-повара постный борщ с копченой грушей. Данное блюдо идеальное на вкус и согревает, а также отличная альтернатива мясному варианту.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Во сне сгорело много": ВСУ успешно нанесли удар по "Тик-Ток" войскам Кадырова ночью
"Упала в оркестровую яму": где и в каком сейчас состоянии певица Jerry Heil
Улицы забиты пожарными машинами: в Москве горит воинская часть, появились кадры
Трагедия случилась с 17-летней девушкой в львовском парке: приехали спасатели, но было уже поздно
На третьем месте оказались вешенки с чесноком. Такую грибную закуску можно легко приготовить, ведь нужно просто пожарить грибы и чеснок, после чего заправить их ароматным маслом.
Также Клопотенко рассказал о спагетти из цукини, цветной капусте с соусом из тахини, запеченной селере, жареных огурчиках, салате со шпинатом и апельсином, марокканском салате, вегетарианском пастушьем пироге, вегетерианских труфелях и узваре из сухофруктов.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал оригинальный рецепт картофеля: подойдет даже для новогоднего стола
Также Politeka сообщала, что всего два шага: Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился рецептом вкусной курочки в кисло-сладком соусе
А еще Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко показал топ самых аппетитных и вкусных блюд этой зимы