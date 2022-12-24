Як пише Politeka.net, нещодавно Андрій Данилко ухвалив рішення продати свій автомобіль Rolls-Royce, який належав Фредді Мерк'юрі. На аукціоні машина пішла за 11 млн. грн. і Данилко направив виручені гроші на благодійність. Про це повідомила дружина президента України Олена Зеленська у своєму блозі.

"Ви могли бачити цю новину: на лондонському аукціоні "Сотбіс" за еквівалент 11 млн гривень продали автомобіль Фредді Мерк'юрі, який останніми роками належав нашому Андрію Данилку. Але це зовсім не про шоу-біз: усі виручені кошти Андрій направив на проект Superhumans, амбасадором якого став нещодавно, так само як Монатик та Масі Найєм", - зазначила Зеленська у публікації.

Нагадаємо, Нікітюк, Огневич та інші зірки бурхливо відреагували на виступ Вєрки Сердючки.

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