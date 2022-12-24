Как пишет Politeka.net, недавно Андрей Данилко принял решение продать свой автомобиль Rolls-Royce, который принадлежал Фредди Меркьюри. На аукционе машина ушла за 11 млн грн и Данилко направил вырученные деньги на благотворительность. Об этом сообщила жена президента Украины Елена Зеленская в своем блоге.

"Вы могли видеть эту новость: на лондонском аукционе "Сотбис" за эквивалент 11 млн гривен продали автомобиль Фредди Меркьюри, который в последние годы принадлежал нашему Андрею Данилко. Но это совсем не о шоу-бизе: все вырученные средства Андрей направил на проект Superhumans, амбассадором которого стал недавно, так же как Монатик и Маси Найем", - отметила Зеленская в публикации.

Напомним, Никитюк, Огневич и другие звезды бурно отреагировали на выступление Верки Сердючки

А еще Politeka сообщала, что Данилко после анонса концерта Сердючки в россии все объяснил

Также Politeka писала, что Данилко зацепил Горбунова, Никитюк и других звезд реакцией на атаку по Киеву



