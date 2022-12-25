Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар та суддя проекту "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.

"До свят завжди чекаєш дива. Щодня я загадую одне бажання і намагаюся робити щось для нашої перемоги. Ми не зламані і ніколи не опустимо руки. Кожен робитиме свою справу, щоб все українське жило. А я готуватиму для вас, щоб ви мали смачні рецепти на кожен день та до свят. Для мене улюблена святкова страва – це качка, запечена з яблуками", - написав Ярославський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"І ще питання, який режим вибирати в духовці? Нагрів верх низ. Або тільки низ?";

"тільки вчора, за вашою книгою, склала перелік продуктів чого треба до качки докупити";

"як у Вас все легко і добре виходить!"

Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" показав незвичайну та смачну страву з мінтаю.

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