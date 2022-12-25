Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.

"К праздникам всегда ожидаешь чуда. Каждый день я загадываю одно желание и стараюсь делать что-нибудь для нашей победы. Мы не сломаны и никогда не опустим руки. Каждый будет делать свое дело, чтобы все украинское жило. А я буду готовить для вас, чтобы вы имели вкусные рецепты на каждый день и к праздникам. Для меня любимое праздничное блюдо – это утка запеченная с яблоками", - написал Ярославский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"И еще вопрос, какой режим выбирать в духовке? Нагрел верх низ. Или только низ?";

"только вчера, по вашей книге, составила перечень продуктов чего надо к утке докупить";

"как у Вас все легко и хорошо получается!".

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