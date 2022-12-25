Як пише Politeka.net , Вікторія Булітко – відома українська співачка та зірка "Дизель шоу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Булітко і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Вікторія поділилася фотографією біля новорічної ялинки.
"З Різдвом, дорогі.
Нарешті повернули Свято на рідні дати.
25 грудня Христос Народився! Славимо Його!!!", - написала Булітко.
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Українці почали активно обговорювати публікацію знаменитості:
"Там у правому верхньому кутку написані "римо-католицькі свята". Причому тут православні християни?";
"Нічого що Чернівці західна Україна і там більшість жителів католики???!!! Ви знайдете такий календар зі східної України!!!... ) жили як католики і православні....".
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