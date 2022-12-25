Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица и звезда "Дизель шоу". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Булитко и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Виктория поделилась фотографией у новогодней елки.
"С Рождеством, дорогие.
Наконец-то вернули Праздник на родные даты.
25 декабря Христос Родился! Славим Его!!!", - написала Булитко.
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Украинцы начали активно обсуждать публикацию знаменитости:
"Там в правом верхнем углу написаны "римо-католические праздники". Причем здесь православные христиане?";
"Ничего что Черновцы западная Украина и там большинство жителей католики???!!! Вы найдете такой календарь с восточной Украины!!!... Моя мама 1938г рождения и они всегда отмечали Рождество и 25 и 7. В их селе (Хмельницкая область) жили как католики так и православные....".
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