Салат "Цезар" є одним з найпопулярніших і готується з курячим філе, лососем, м'ясом краба та ніжною підсмаженою телятиною. Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму каналі в Youtube поділився адаптованим рецептом цього салату. Рецепт салату, який дітям дуже подобається і самим робити, і їсти.

За його словами, щоб дитина з'їла овочі, дайте їй самій приготувати салат. Нехай рве листя та кладе помідори. Плюс смачний домашній соус і те, що йому прикольно буде їсти.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для салату:

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  • 150 г курячого філе
  • 150 г міксу салатного листя  
  • 80 г томатів чері або 2 томати
  • 2 шматки білого хліба
  • 20 г сиру Пармезан 
  • 1-2 щіпки паприки 
  • сіль за смаком

Для соусу:

  • 100 г сметани 20% жирності
  • 5-6 консервованих анчоусів 
  • 1 зубчик часнику (за бажанням)
  • 20 г петрушки 
  • сіль та перець за смаком

Адаптація Цезаря готується так:

1. Куряче філе нарізати на шматочки, злегка посолити і запекти. 15 хвилин, 180 градусів.

2. Сухарі ми робитимемо з цільнозернового хліба – сенс і любов дітей до продукту зберігається, але користі більше. Для цього хліб ріжете на кубики та запікаєте 10 хвилин.

3. Соус – це сметана, петрушка, щіпка паприки та трохи дрібно порізаного часнику.

4. Потім в одній тарілці змішуєте листя салату, маленькі помідори, куряче філе, соус, сухарі та тертий сир.

Євген Клопотенко порадив – нехай дитина сама все викладає на тарілку. Не заважайте йому, не відволікайте і не втручайтеся з порадами. У цей час дитина виявлятиме свої творчі здібності і їй важливо, щоб результат був чисто його.

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