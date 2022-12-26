Салат "Цезар" є одним з найпопулярніших і готується з курячим філе, лососем, м'ясом краба та ніжною підсмаженою телятиною. Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму каналі в Youtube поділився адаптованим рецептом цього салату. Рецепт салату, який дітям дуже подобається і самим робити, і їсти.
За його словами, щоб дитина з'їла овочі, дайте їй самій приготувати салат. Нехай рве листя та кладе помідори. Плюс смачний домашній соус і те, що йому прикольно буде їсти.
ІНГРЕДІЄНТИ
Для салату:
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- 150 г курячого філе
- 150 г міксу салатного листя
- 80 г томатів чері або 2 томати
- 2 шматки білого хліба
- 20 г сиру Пармезан
- 1-2 щіпки паприки
- сіль за смаком
Для соусу:
- 100 г сметани 20% жирності
- 5-6 консервованих анчоусів
- 1 зубчик часнику (за бажанням)
- 20 г петрушки
- сіль та перець за смаком
Адаптація Цезаря готується так:
1. Куряче філе нарізати на шматочки, злегка посолити і запекти. 15 хвилин, 180 градусів.
2. Сухарі ми робитимемо з цільнозернового хліба – сенс і любов дітей до продукту зберігається, але користі більше. Для цього хліб ріжете на кубики та запікаєте 10 хвилин.
3. Соус – це сметана, петрушка, щіпка паприки та трохи дрібно порізаного часнику.
4. Потім в одній тарілці змішуєте листя салату, маленькі помідори, куряче філе, соус, сухарі та тертий сир.
Євген Клопотенко порадив – нехай дитина сама все викладає на тарілку. Не заважайте йому, не відволікайте і не втручайтеся з порадами. У цей час дитина виявлятиме свої творчі здібності і їй важливо, щоб результат був чисто його.
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