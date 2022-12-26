Салат "Цезарь" является одним из самых популярных и готовится с куриным филе, лососем, мясом краба и нежной поджаренной телятиной. Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем канале в Youtube поделился адаптированным рецептом этого салата. Рецепт салата, который детям очень нравится и самим делать, и самим есть.

По его словам, чтобы ребенок съел овощи, дайте ему самому приготовить тот салат. Пусть рвет листья и кладет помидоры. Плюс вкусный домашний соус и то, что ему прикольно будет есть.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для салата:

150 г куриного филе

150 г микса салатных листьев

80 г томатов черри или 2 томата

2 куска белого хлеба

20 г сыра пармезан

1-2 щепотки паприки

соль по вкусу

Для соуса:

100 г сметаны 20% жирности

5-6 консервированных анчоусов

1 зубчик чеснока (по желанию)

20 г петрушки

соль и перец по вкусу

Адаптация Цезаря готовится так:

1.Куриное филе порезать на кусочки, слегка посолить и запечь. 15 минут, 180 градусов.

2.Сухари мы будем делать из цельнозернового хлеба — смысл и любовь детей к продукту сохраняется, но пользы больше. Для этого хлеб режете на кубики и запекаете 10 минут.

3.Соус — это сметана, петрушка, щепотка паприки и немного мелко порезанного чеснока.

4.Затем в одной тарелке смешиваете листья салата, маленькие помидоры, куриное филе, соус, сухари и тертый сыр.

Евгений Клопотенко посоветовал - пусть ребенок сам все выкладывает на тарелку. Не мешайте ему, не отвлекайте и не вмешивайтесь с советами. В это время ребенок будет проявлять свои творческие способности и ему важно, чтобы результат был чисто его.

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