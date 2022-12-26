На цей раз шеф-кухар Євген Клопотенко вирішив показати апетитну страву з куркою і дав пораду, як приготувати її краще. За порадою Клопотенка, курку можна буде зробити досить соковитою, через що гості попросять добавки.

«У вас якесь м'ясо – головне на столі до свят? Якщо курка, то є певна пропозиція: приготуйте для неї начинку з кукурудзою та курагою. Це такий простий спосіб при мінімальних діях зробити щось чудове. Із кукурудзою все буде соковитим, а за рахунок кураги відбудеться та емоція "а можна ще?"» - поділився Клопотенко.

Він коротко розповів про варіант свого рецепту: беремо курку і натираємо її сіллю з перцем, банку кукурудзи перемішуємо з дрібно нарізаною курагою і видавлюємо туди сік лимона. Кукурудзу можна брати консервовану та не боятися за смак продукту.

Потім цією сумішшю кукурудзи та кураги фаршируєте курку, зашиваєте нитками та печете 50-60 хвилин у духовці.

"От і все. Смачне – це те, що просте, із правильних продуктів та з любов'ю» - додає Клопотенко.

У мережі відреагували на зауваження шеф-кухаря:

«Найулюбленіша – це курка) і банку кукурудзи довго відкритої не постоїть 😂;

Мій чоловік та мій син так робить; Робимо курку з ізюмом, замоченим у пиві) Смачність!; Вся наша сім'я та їсть)) діти спокою не дають,поки кожному не дам по ложці😂

Я дуже люблю консервовану кукурудзу 😍; я 🔥і не тільки кукурудзу, а й горох, квасоля, згущене молоко, і т.д».

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.