В этот раз шеф-повар Евгений Клопотенко решил показать аппетитное блюдо с курицей и дал совет, как приготовить ее лучше. По совету Клопотенко, курицу можно будет сделать довольно сочной, из-за чего гости попросят добавки.

«У вас какое мясо – главное на столе к праздникам? Если курица, то есть определенное предложение: приготовьте для нее начинку с кукурузой и курагой. Это такой простой способ при минимальных действиях совершить что-то прекрасное. С кукурузой все будет сочным, а за счет кураги произойдет та эмоция "а можно еще?"» - поделился Клопотенко.

Он рассказал коротко о варианте своего рецепта: берем курицу и натираем ее солью с перцем, банку кукурузки перемешиваем с мелко нарезанной курагой и выдавливаем туда сок лимона. Кукурузку можно брать консервированную и не бояться за вкус продукта.

Затем этой смесью кукурузы и кураги фаршируете курицу, зашиваете нитями и печете 50-60 минут в духовке.

«Вот и все. Вкусное – это то, что простое, из правильных продуктов и с любовью» - добавляет Клопотенко.

В сети отреагировали на замечания шеф-повара:

«Самая любимая – это курица) и банка кукурузы долго открытой не постоит 😂;

Мой муж и мой сын так делает; Делаем курицу с изюмом, замоченным в пиве) Вкусность!; Вся наша семья да ест)) дети покоя не дают,пока каждому не дам по ложке😂

Я очень люблю консервированную кукурузку 😍; я 🔥и не только кукурузу, но и горох, фасоль, сгущенное молоко, и т.д».

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

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Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.