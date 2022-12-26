Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "Час та Скло". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, не забуває Надя та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Дорофєєва поділилася кадрами прем'єри, де заспівала пісню "Щедрик".
"Щедрик" – на всіх музичних платформах!
Це культовий саундтрек Різдва для людей по всьому світу.
The biggest Christmas hit around the world!", - написала Надя под кадрами.
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Фанати поставили десятки тисяч українців та написали коментарі:
"Головне, що надія вижила і може тепер заспівати "Щедрик";
"чому до війни цього всього не було, чогось гидко зараз це дивитися";
"жахливе виконання";
"Юля Саніна краще заспівала цю пісню, душевно";
"загалом не чіпляє".
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А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва приголомшила виглядом на новому відео .
Також Politeka писала, що Дорофєєва після сольних концертів звернулася до українців.