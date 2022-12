Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "Час та Скло". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, не забуває Надя та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Дорофєєва поділилася кадрами прем'єри, де заспівала пісню "Щедрик".

"Щедрик" – на всіх музичних платформах!

Це культовий саундтрек Різдва для людей по всьому світу.

The biggest Christmas hit around the world!", - написала Надя под кадрами.

Фанати поставили десятки тисяч українців та написали коментарі:

"Головне, що надія вижила і може тепер заспівати "Щедрик";

"чому до війни цього всього не було, чогось гидко зараз це дивитися";

"жахливе виконання";

"Юля Саніна краще заспівала цю пісню, душевно";

"загалом не чіпляє".

