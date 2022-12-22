Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой "Время и Стекло". Знаменитость недавно ушла от певца Владимира Дантеса и начала встречаться с другом семьи Мишей Кацуриным. А недавно пара записала совместную песню, что Надя не делала даже со своим бывшим мужем, который является профессиональным музыкантом. Не забывает Дорофеева и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Надя показала свой танец под песню "Щоб не було" и похвасталась успехами.

"В тик-токе уже более 20k ваших видео, не останавливайтесь", - написала Надя.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Но выжили... мы Дантеса выжили и курим косячки, мы супер молодцы сегодня... Я, уже не та Надя и ничто мне не на...";

"красивая, талантливая, счастливая, и слава богу! Каждый человек имеет право на счастье! Песня и танец, суперрр!!!";

"мне кажется или она реально постарела".

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