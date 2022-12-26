Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой группы "Время и Стекло". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Дорофеева поделилась кадрами премьеры, где спела песню "Щедрик".
"Щедрик" – на всех музыкальных платформах!
Это культовый саундтрек Рождества для людей по всему миру.
The biggest Christmas hit around the world!", - написала Надя под кадрами.
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Фанаты поставили десятки тысяч украинцев и написали комментарии:
"Главное, что надежда выжила и может теперь спеть "Щедрик";
"почему до войны этого всего не было, чего-то противно сейчас это смотреть";
"ужасное исполнение";
"Юля Санина лучше спела эту песню, душевно";
"вообще не цепляет".
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