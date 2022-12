Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой группы "Время и Стекло". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Дорофеева поделилась кадрами премьеры, где спела песню "Щедрик".

"Щедрик" – на всех музыкальных платформах!

Это культовый саундтрек Рождества для людей по всему миру.

The biggest Christmas hit around the world!", - написала Надя под кадрами.

Фанаты поставили десятки тысяч украинцев и написали комментарии:

"Главное, что надежда выжила и может теперь спеть "Щедрик";

"почему до войны этого всего не было, чего-то противно сейчас это смотреть";

"ужасное исполнение";

"Юля Санина лучше спела эту песню, душевно";

"вообще не цепляет".

