Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф". Знаменитість також активно веде Інстаграм, де ділиться особистими кадрами та смачними рецептами. А цього разу Ектор показав, як приготувати пиріг із хурмою.
"Звикли готувати випічку тільки з варенням, яблуками та ягодами? Настав час спробувати щось новеньке, а саме пиріг з хурмою. Ця страва ідеально підійде до новорічного та різдвяного столу, гарантую!", - зазначив Ектор.
"Рада: вибираючи хурму, зверніть увагу, що дозрілий фрукт буде червоно-жовтогарячий яскравий колір і тоненькі сухі смужки, розташовані по колу. Найсолодша хурма буде м'якою, а ось менш в'язкими - сорти Королек і Шарон", - додав ресторатор.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
5-річна Вероніка врятувала своїх батьків, але їй самій допомогти не змогли: "На жаль, не вдалося..."
Намагаються оточити місто: росіянам сказали нові терміни захоплення Бахмута
Подарунок росіянки 10-річному сину збурив українців: "Відео не про те, який поганий..."
Українець вкрав у росіян десятки тисяч доларів та передав гроші переселенцям: "Зміг взяти під контроль..."
"Смачно. А скільки часу та градусів? Дякую";
"дякую за рецепт)) Ваша українська просто чудова";
"і чи можна соду замінити порошком для випічки?".
Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" похвалилася, як вчить українському Хіменес-Браво
А ще Politeka повідомляла, що замість котлет та відбивних: Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав рецепт незвичайної страви з курки
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався, чому зустрічатиме Новий рік на самоті