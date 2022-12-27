Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф". Знаменитість також активно веде Інстаграм, де ділиться особистими кадрами та смачними рецептами. А цього разу Ектор показав, як приготувати пиріг із хурмою.

"Звикли готувати випічку тільки з варенням, яблуками та ягодами? Настав час спробувати щось новеньке, а саме пиріг з хурмою. Ця страва ідеально підійде до новорічного та різдвяного столу, гарантую!", - зазначив Ектор.

"Рада: вибираючи хурму, зверніть увагу, що дозрілий фрукт буде червоно-жовтогарячий яскравий колір і тоненькі сухі смужки, розташовані по колу. Найсолодша хурма буде м'якою, а ось менш в'язкими - сорти Королек і Шарон", - додав ресторатор.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Смачно. А скільки часу та градусів? Дякую";

"дякую за рецепт)) Ваша українська просто чудова";

"і чи можна соду замінити порошком для випічки?".

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