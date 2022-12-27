Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф". Знаменитость также активно ведет Инстаграм, где делится личными кадрами и вкусными рецептами. А в этот раз Эктор показал, как приготовить пирог с хурмой.

"Привыкли готовить выпечку только с вареньем, яблоками и ягодами? Пришло время попробовать что-нибудь новенькое, а именно пирог с хурмой. Это блюдо идеально подойдет к новогоднему и рождественскому столу, гарантирую!", - отметил Эктор.

"Совет: выбирая хурму, обратите внимание, что созревший фрукт будет красно-оранжевый яркий цвет и тоненькие сухие полоски, расположенные по кругу. Самая сладкая хурма будет мягкой, а вот менее вязкими – сорта Королек и Шарон", - добавил ресторатор.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вкусно. А сколько времени и градусов? Благодарю";

"спасибо за рецепт)) Ваш украинский просто чудесная";

"и можно ли соду заменить порошком для выпечки?".

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